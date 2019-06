Annunciato Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

Bandai Namco Entertainment e Level-5 hanno annunciato ufficialmente Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered, dove quest’ultimo arriverà dalla giornata del 20 settembre per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, anche se la versione dedicata all’ibrida Nintendo sarà semplicemente un porting dell’edizione originaria.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered: pubblicato il trailer

Su PlayStation 4, l’edizione presenterà una risoluzione di 1080p e 60 fotogrammi al secondo, mentre per PlayStation 4 Pro, quest’ultima offrirà due diverse modalità: 4K e 30fps oppure 1440p a 60fps. Invece, la versione dedicata a Nintendo Switch si presenterà in 720p e 30fps con entrambe le modalità, dove nell’opera non verranno apportati miglioramenti tecnici rispetto alle altre piattaforme.

