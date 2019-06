Trials of Mana annunciato durante il Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct, tra un annuncio e l’altro, la grande N ha svelato in esclusiva mondiale un nuovo capitolo proveniente dalla saga di Mana, nota anche in Giappone come Seiken Densetsu. È quindi uscito fuori il nome di Trials of Mana, titolo che farà uso delle capacità tecniche di Nintendo Switch per rinvigorire l’universo creativo del notorio JRPG.

Insieme al trailer d’annuncio, visionabile in fondo, Nintendo ha anche svelato che Trials of Mana uscirà nei primi mesi del 2020 in esclusiva su Switch.