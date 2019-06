Empire of Sin: il trailer d’annuncio svela il nuovo progetto di Romero Games

Durante il Nintendo Direct, Paradox Interactive e Romero Games hanno annunciato Empire of Sin, titolo strategico ambientato nei turbolenti anni ’20 di una Chicago infestata da una criminalità indiscriminata.

Oltre al trailer d’annuncio, purtroppo, non sono state rivelate altre informazioni sul nuovo progetto di Romero Games, se non una breve sinossi del titolo: “Questo entusiasmante gioco strategico di Romero Games e Paradox Interactive vi mette al centro dello spietato mondo criminale nell’era del proibizionismo di Chicago. Spetta a voi frugare, incantare e intimidire la vostra strada verso la cima del mucchio e fare tutto il necessario per rimanere in quella posizione. Preparatevi a sbalordirvi nello sfarzo e nel glamour dei ruggenti anni ’20, dandovi la possibilità di prosperare nel crudele ventre del crimine organizzato“.