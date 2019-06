The Legend of Zelda Breath of The Wild 2: Nintendo annuncia che è in lavorazione

The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 è in lavorazione. Nintendo, per la gioia di tutti i fan, lo ha comunicato tramite un teaser trailer alla fine di un Direct dell’E3 2019 denso di annunci, fra date di uscite e nuovi titoli. Il gioco è il sequel diretto del GOTY 2017, The Legend of Zelda Breath of The Wild.