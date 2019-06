Twin Mirror è stato rinviato al 2020

Twin Mirror, avventura grafica di Dontnod Entertainment (il team dietro la realizzazione di Life Is Strange), è apparso fin da subito come un progetto molto curioso e particolare (qui trovate il misterioso trailer del primo episodio). Inizialmente l’opera sarebbe dovuta uscire, per PC, Xbox One e PS4, nel corso del 2019, ma ci sono stati dei rallentamenti.

Twin Mirror: lo vedremo il prossimo anno

Come è stato riportato da DSO Gaming, il videogioco vedrà la luce nel 2020, in quanto gli sviluppatori vogliano ottimizzare al meglio l’esperienza di gioco. Ma le notizie non sono finite qui: Dontnod ha infatti annunciato una partnership con Epic Games, che lo renderà disponibile sul proprio store per un periodo totale di 12 mesi. E voi cosa ne pensate? Vi interessa il prodotto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.