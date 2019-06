Black Desert uscirà su PS4

Black Desert, MMORPG di stampo orientale uscito in Europa il 3 marzo del 2016, è uno dei migliori rappresentanti del genere di riferimento, vantando un sistema di personalizzazione da capogiro. Qualche ora fa, durante l’E3 di Los Angeles, lo sviluppatore dietro il titolo, Pearl Abyss, ha comunicato delle novità.

Black Desert: l’arrivo sulla console Sony

Come ripreso da ScreenRant, il team ha annunciato infatti che il videogame sarà disponibile nel 2019 anche su Playstation 4, con i pre-order che partiranno dal 2 luglio. Ma le notizie non sono finite visto che è stato rivelato l’arrivo della versione mobile dell’opera, che verrà lanciata su IOS e Android quest’anno. In attesa di ulteriori dettagli, vi lasciamo ad un piccolo filmato di presentazione, che trovate qui sotto.

