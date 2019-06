Baldur’s Gate 3: rallentamenti con il sistema dei livelli

Baldur’s Gate 3, annunciato recentemente durante l’evento di presentazione di Google Stadia all’E3, che si è tenuto il 6 giugno, è uno dei videogiochi più attesi per gli amanti dei giochi di ruolo vecchia scuola e Larian Studios è riuscito a realizzare il sogno di tantissimi appassionati della saga. Ma attualmente ci sono alcuni rallentamenti nella produzione…

Baldur’s Gate 3: alcune meccaniche da risolvere

Il sito PCGamesN ha infatti divulgato la notizia che il team di sviluppo sta incorrendo in alcuni problemi nell’implementazione del set di regole di Dungeons and Dragons 5 all’interno del gioco, in particolare nel’adattamento del sistema di livelli, che risulta ancora troppo lento perché derivante da un GDR cartaceo. Detto questo, Larian Studios vuole assolutamente attenersi a questa infrastruttura, a discapito delle complicazioni insorte. Speriamo che la caparbietà dei designer vinca ogni difficoltà.