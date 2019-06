The Witcher 3: svelate le risoluzioni della versione Switch

The Witcher 3, dopo tutte le voci circolate prima dell’E3 2019, è stato mostrato da Nintendo durante il suo Direct, confermando così che l’rpg open world di CD Projekt RED, uno tra i migliori giochi di questa generazione, è davvero in procinto di arrivare su Switch. Ma la domanda che è sulla bocca di tutti è: com’è possibile?

The Witcher 3: un porting “castrato”?

Come è naturale che sia, vista la minore potenza di Switch rispetto alle altre console e al pc, per far girare il capolavoro di CD Projekt RED su Switch saranno necessari dei sacrifici in termini di risoluzione. Tramite l’account ufficiale di Twitter di The Witcher è stato confermato che The Witcher 3 girerà a 720p con la risoluzione dinamica abilitata in modalità docked. Invece nella modalità portatile il gioco verrà eseguito a 540p.

Questi tagli però potrebbero essere compensati dall’opportunità unica, che offre la console Nintendo, di giocare The Witcher 3 ovunque tu voglia. Il gioco che ha come protagonista Geralt di Rivia, verrà lanciato su Nintendo Switch nel corso del 2019, una data precisa non è ancora stata comunicata.