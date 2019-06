The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: lo staff è stato ispirato da Red Dead Redemption 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato l’annuncio finale del Nintendo Direct dell’E3 2019, una vera bomba per gli amanti della saga di Link. Il trailer non ci ha mostrato molto, ma è ancora presto visto che questo sequel non ha nemmeno un nome ufficiale. Ma è interessante sapere che il team si è ispirato a Red Dead Redemption 2 di Rockstar.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: Aonuma spiega quali giochi stanno influenzando il suo team

IGN.com ha parlato con il produttore di Zelda, Eiji Aonuma, chiedendo a quali titoli il team di sviluppo sta giocando e che cosa li ha ispirati. Aonuma ha risposto che molte persone stanno giocando Red Dead Redemption 2.

Quando è stato interrogato sugli open world che hanno ispirato tutta la squadra, Aonuma ha detto: “Quando stavo lavorando su Breath of the Wild , il director Hidemaro Fujibayashi giocava Skyrim .” Esplorazione del gioco e libertà non ricordano The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Ora non ci resta altro che aspettare la pubblicazione di questo attesissimo sequel, per vedere in che modo il capolavoro di Rockstar ha influenzato il lavoro di Aonuma e quello del suo team.