Final Fantasy VII Remake: Kitase non sa ancora in quanti capitoli verrà diviso il gioco

Final Fantasy VII Remake verrà pubblicato su base episodica, e questa era una cosa che Square Enix aveva annunciato da tempo. Il fatto che il primo di questi capitoli sarà ambientato esclusivamente a Midgar ha lasciato i fan perplessi, dato che la città rappresentava una parte piuttosto piccola del gioco originale, ora tutti si stanno chiedendo quanti episodi saranno necessari per vedere l’opera completamente realizzata?

Final Fantasy VII Remake: sarà un progetto a lungo termine

Purtroppo sembra che nemmeno il team di sviluppo sappia rispondere a questa domanda. Parlando con Jason Schreier di Kotaku, il produttore Yoshinori Kitase ha detto:

“Prima di iniziare a lavorare sul remake, sapevamo che ci sarebbe stato un grande lavoro da fare. Quando abbiamo iniziato a pianificare la trama per il primo gioco abbiamo deciso che avremmo focalizzato il primo capitolo su Midgar. Purtroppo non possiamo dire altro sui giochi futuri, perché non sappiamo nemmeno noi quanti ne saranno necessari per completare il progetto. ”

Il primo gioco, che verrà pubblicato su PS4 il 3 marzo 2020, è pensato per essere grande quanto un normale titolo di Final Fantasy, il che implica un grosso sforzo produttivo. Al momento mentre Square Enix sta completando i lavori è già stato pianificato il secondo capitolo. Tuttavia prima di vedere Final Fantasy VII Remake completo ci saranno da attendere parecchi anni.