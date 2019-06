Spyro Reignited Trilogy: svelati i requisiti di sistema su PC

Annunciato a sorpresa durante il Nintendo Direct dell’E3 2019 (nonostante alcune rumor), Spyro Reignited Trilogy arriverà con tutto il suo splendore e i ricordi di infanzia dei giocatori anche su PC e Nintendo Switch il prossimo 3 settembre. Activision, oltre ad avere aperto i preordini, ha svelato i requisiti della versione PC

Spyro Reignited Trilogy: richiesto un PC meno potente del nostro draghetto

In attesa di tornare a giocare alle avventure originali del draghetto Spyro, Activision ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati per godersi al meglio il gioco su PC, che supporterà anche una risoluzione a 4K. Come potete notare di seguito, le specifiche richieste non sono così esigenti.

Requisiti Minimi:

(Requires a 64-bit processor and operating system)

OS: Windows 7

Windows 7 Processor: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300 Memory: 4 GB RAM

4 GB RAM Graphics: Nvidia GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2

Nvidia GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: Version 9.0

Version 9.0 Storage: 40 GB available space

40 GB available space Sound Card: DirectX Compatible

Requisiti Raccomandati: