Super Mario Maker 2: sarà possibile giocare online con gli amici con un futuro update

Durante il Nintendo Direct tenutosi un mese fa dedicato alle novità presenti in Super Mario Maker 2, Nintendo aveva svelato la presenza della cooperativa in locale e online precisando, però, che sarebbe stato possibile giocare con i propri amici solamente in locale, per via della presenza delle Classifiche. Ora, Nintendo ha deciso di cambiare le carte in tavola.

Super Mario Maker 2: Nintendo fa un passo indietro

La scelta di cui sopra non è piaciuta per nulla agli appassionati, che hanno in tutti i modi espresso il loro dissenso alimentato, a sua volta, da alcune scelte legate alle componenti online dei titoli Nintendo effettuate negli anni passati (come la chat vocale tramite smartphone). Durante il Treehouse di ieri in occasione dell’E3, però, la Grande N ha deciso di fare un passo indietro a seguito di tali feedback, annunciando che sarà possibile giocare online con i propri amici grazie ad un futuro update. Tutto è bene ciò che finisce bene. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 28 giugno.