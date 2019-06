Astral Chain si mostra in 26 minuti di gameplay dal Treehouse

Il tanto atteso nuovo gioco di Platinum Games, Astral Chain, è tornato a mostrarsi con un formidabile gameplay trailer durante il Nintendo Direct di ieri dedicato all’E3. Grazie al Nintendo Treehouse, abbiamo la possibilità di vedere in modo più approfondito il gameplay di questo intrigante titolo.

Astral Chain: la polizia del futuro secondo Platinum

Grazie al Nintendo Treehouse è possibile ammirare il gameplay del nuovo titolo action di Platinum Games. Il video presente in calce mostra circa 26 minuti di gameplay puro intervallato da spiegazioni e approfondimenti. Nel video gameplay vengono mostrate molte situazioni diverse, dall’editor del personaggio principale (di cui possiamo scegliere il sesso, il taglio di capelli e altro), ad un inseguimento in moto, ad una sezione di addestramento che svela le meccaniche base del Combat System e tanto altro ancora. Il gioco sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.