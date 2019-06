The Legend of Zelda Breath of the Wild: il sequel sarà più oscuro di Majora Mask

The Legend of Zelda Breath of the Wild avrà un sequel, questo oramai è certo vista la presentazione avvenuta mediante un trailer durante il Nintendo Direct dell’E3 2019, ma visto che è stato mostrato veramente poco le domande sul gioco sono tante. Il teaser del gioco ci ha mostrato un mondo oscuro che ha stimolato l’immaginazione dei fan.

The Legend of Zelda Breath of the Wild: Aonuma conferma le teorie dei fan?

Gli amanti della serie stanno già facendo il paragone con Majora’s Mask, e quanto pare il produttore del gioco ha parzialmente confermato alcune ipotesi.

Parlando con IGN,com, Aonuma ha chiarito che, nonostante l’oscura atmosfera del reveal trailer, il sequel di Breath of the Wild non è correlato o ispirato da Majora’s Mask. Tuttavia, visto quanto risulta dark quel video si spinge addirittura a dire che probabilmente è più oscuro rispetto a Majora’s Mask.

Questo non vuol dire che questo nuovo episodio della saga sarà nella sua totalità un gioco dalle tinte più fosche di Majora’s Mask, ma che chiaramente visiteremo alcuni luoghi tetri durante la nuova avventura di Link nel mondo di Hyrule.