Luigi’s Mansion 3: primo video gameplay dall’E3 2019

Il tanto atteso Luigi’s Mansion 3 è tornato finalmente a mostrarsi nel Nintendo Direct dell’E3 2019, svelando alcune delle novità di gameplay, le ambientazioni e il setting principale del gioco, il tutto ambientato in un enorme hotel infestato dai fantasmi da catturare con l’iconico aspirapolvere.

Luigi’s Mansion 3: il ritorno di un’icona

Grazie al Nintendo Treehouse è possibile vedere finalmente il gioco in azione, in attesa che venga svelata una data di uscita più precisa. Nel video gameplay, che trovate in calce alla notizia, viene mostrato il tutorial, alcune meccaniche di gioco legate all’aspirapolvere, enigmi e puzzle ambientali con protagonista Gooigi (la versione slime di Luigi, da sfruttare anche in cooperativa) e alcune delle ambientazioni che caratterizzeranno la mappa di gioco. Il titolo è atteso per il 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.