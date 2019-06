Shenmue 3 si mostra in tre video gameplay dall’E3 2019

Dopo circa 20 anni dall’ultimo capitolo della serie nata su Dreamcast, il nuovo titolo diretto da Yu Suzuki, Shenmue 3, è in dirittura d’arrivo su PlayStation 4 e PC. Presente in forma giocabile all’E3 solamente per la Stampa specializzata, il gioco si è finalmente mostrato in tre nuovi video gameplay.

Shenmue 3: mostrate alcune attività disponibili nel gioco

In attesa di tornare ad impersonare il giovane Ryu Hazuki nel suo viaggio per vendicare la morte del padre, sono stati pubblicati da IGN Japan tre nuovi video gameplay che mostrano alcune delle attività che sarà possibile svolgere durante l’avventura, come allenarsi per migliorare le proprie abilità in combattimento, tagliare la legna e collezionare gli iconici Gacha, che torneranno anche in questo terzo capitolo. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e PC dal prossimo 19 novembre.