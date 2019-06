Marvel Ultimate Alliance 3 si mostra in un lungo video gameplay

Nonostante sia stato messo un po’ all’oscuro dal neo-annunciato Marvel’s Avengers, l’arrivo del prossimo Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order è dietro l’angolo; quale migliore occasione di mostrarlo in tutta la sua magnificenza se non al Nintendo Treehouse.

Marvel Ultimate Alliance 3: Avengers uniti

Il nuovo capitolo della serie action dedicata agli eroi Marvel torna in esclusiva Switch con il terzo capitolo chiamato The Black Order. In attesa di mettere le mani sul gioco e toglierci definitivamente i dubbi sulla qualità della produzione, il Nintendo Treehouse ci mostra finalmente un lungo video gameplay che, tra le altre cose, mostra anche una boss fight contro una Sentinella e alcune cutscene legate alla trama del gioco. Il titolo arriverà il prossimo 19 luglio in esclusiva Nintendo.