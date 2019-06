The King of Fighters For Girls: annunciato il titolo SNK

SNK, tramite il suo canale YouTube, ha appena annunciato l’arrivo di un nuovo titolo. Si tratta di The King of Fighters For Girls. Come può fare intuire il titolo, il gioco ha come target il pubblico femminile, e infatti i protagonisti mostrati nel trailer sono i personaggi maschili della serie del celebre picchiaduro con stile e lineamenti più morbidi.

The King of Fighters For Girls: picchiaduro e otome adventure

Sviluppato da Victor Entertainment, Il titolo mischia picchiaduro e otome adventure (ovvero avventure focalizzate su storia e dialoghi, rivolte ad un pubblico femminile). Oltre al trailer, è stato rilasciato il sito ufficiale (in giapponese), che potete raggiungere qui, e ci sono diversi tweet che mostrano immagini, che potete vedere in fondo alla notizia. Noi vi lasciamo al trailer.

