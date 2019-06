No More Heroes 3: Suda51 vorrebbe portare i primi due capitoli su Switch

No More Heroes 3 di Suda51 è stato presentato durante il Nintendo Direct dell’E3 2019, ed è stato uno dei giochi che insieme al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha subito attirato le attenzioni del pubblico. Goichi Suda dopo il Direct ha rilasciato un interessante intervista a Gamereactor.es, dove fra le altre cose ha espresso la volontà di portare i primi due capitoli della serie su Nintendo Switch.

No More Heroes 3: si giocherà meglio con i Joy-Con separati dalla console

Suda51 ha anche parlato del gameplay del nuovo capitolo di No More Heroes, a proposito dei controlli ha specificato che l’ideale sarà quello di giocare con i due Joy-Con scollegati dalla console, questo perché i comandi sono stati studiati sulla base di quelli utilizzati nei due capitoli pubblicati su Wii.

Parlando di Travis Touchdown, della narrativa e dei nemici Suda51 ha specificato che, essendo passati 10 anni dai primi capitoli, si incontreranno nuovi nemici e che la vita del protagonista questa volta non sarà l’unica cosa che metterà in gioco.

No More Heroes 3 sarà pubblicato nel corso del 2020 in esclusiva su Nintendo Switch.