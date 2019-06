Animal Crossing New Horizons si mostra nel gameplay del Treehouse

Il tanto atteso Animal Crossing New Horizons si è finalmente mostrato nello scorso Nintendo Direct, in occasione dell’E3. Nonostante la conferma sul posticipo della data di uscita, abbiamo avuto modo di vedere il gioco in azione, le cui meccaniche sono state approfondite durante il Treehouse.

Animal Crossing New Horizons: divertimento fino a 8 giocatori

Grazie al Nintendo Treehouse è stato possibile approfondire le principali meccaniche di gioco presenti nel nuovo capitolo di Animal Crossing. Nel video che potete vedere in calce alla notizia sono disponibili ben 27 minuti di gameplay, in cui vengono mostrati il tutorial iniziale e alcuni degli strumenti utili alla gestione e alla creazione di oggetti per ampliare il proprio villaggio. Confermata, inoltre, la possibilità di giocare in cooperativa locale fino ad 8 giocatori. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 20 marzo.