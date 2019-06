Netflix fa tripletta e annuncia un nuovo videogioco legato a Stranger Things

Ogni anno grandi annunci popolano la fiera di videogiochi più celebre al mondo e anche questo E3 ha visto nuovi protagonisti, tra cui indubbiamente la presenza di un’eccellenza nel mondo dell’intrattenimento: Netflix.

Fin dall’annuncio del gioco dedicato a Stranger Things 3, il colosso dello streaming si è riservato il suo posto nell’immensa industria del videogioco.

Un ingresso indubbiamente in grande stile, considerando la presenza durante la conferenza Microsoft e poi l’annuncio di un altro titolo, in collaborazione con Nintendo. Stiamo parlando, come rivelato durante l’ultimo Nintendo Direct di pochi giorni fa (trovate qui il nostro recap) di The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics un tie-in che andrà ad arricchire l’immaginario della serie televisiva omonima, già uscita su Netflix e diretta da Jim Henson.

Ma l’ultima sorpresa arriva oggi da un panel dedicato, all’interno della programmazione dell’E3 Coliseum 2019, quando Chris Lee, Director of Interactive Games di Netflix, ha annunciato un nuovo RPG/puzzle game che arriverà nel 2020 su dispositivi iOS e Android.

Si tratta di un titolo che sfrutterà la geolocalizzazione per permettere di esplorare il “Sottosopra” intorno a noi in collaborazione con altri giocatori.

Non abbiamo altre informazioni, sappiamo solo che avrà uno stile cartoon, come potete vedere dal’immagine mostrata.

Quali altre sorprese ci riserva Netflix e la sua divisione games? Siamo sicuri che le novità non finiscono qui.