Watch Dogs Legion: sarà possibile finirlo senza mai farsi vedere?

Watch Dogs Legion è realtà, ma a differenza dei suoi predecessori, il titolo di Ubisoft non uscirà nel periodo autunnale, ma si farà attendere fino al 6 marzo 2020 (su PlayStation 4, Xbox One e PC). Nel reveal gameplay ci sono state mostrate molte sequenze di gioco, tra cui la possibilità di agire senza mai essere visti. Ma il gioco potrà essere completato giocando esclusivamente in stealth? A quanto pare neanche il team di sviluppo conosce la risposta.

In un’intervista concessa a Twinfinite, il direttore creativo Clint Hocking ha affermato che gli sviluppatori hanno lavorato per proporre diversi approcci non letali all’interno del gioco, ma al momento è impossibile stabilire se possa o meno essere completato esclusivamente senza mai farsi notare dai nemici:

“Questa volta ci siamo concentrati su armi non letali, quindi circa la metà delle armi non sono letali e quindi ci siamo concentrati su un sistema melee abbastanza robusto, dunque se non tiri fuori le pistole, i nemici non estrarranno le pistole, nella maggior parte dei casi. Volevamo davvero assicurarci che il non letale fosse un’opzione in qualsiasi incontro di combattimento.”

“Non dirò che per noi fosse stato un obiettivo dire che i giocatori possano completare il gioco senza uccidere nessuno – forse si può, in realtà non lo so. Non è un obiettivo per noi; l’obiettivo era assicurarci di disporre di solide opzioni non-letali per i giocatori.”