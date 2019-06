Kingdom Come Deliverance: il trailer di lancio della Royal Edition

Kingdom Come Deliverance è stato ri-pubblicato nella sua Royal Edition, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Questa versione, cui è stato condiviso il trailer di lancio su YouTube, include il gioco base e tutti i DLC e i contenuti post-lancio resi disponibili da Warhorse Studios. Di seguito tutti i dettagli.

Kingdom Come Deliverance: i contenuti

Kingdom Come: Deliverance nella sua versione migliorata

Treasures of the Past

I Treasures of the Past sbloccano mappe del tesoro uniche e armature in in-game aggiuntive per Henry.

From The Ashes

Nei panni di un ufficiale giudiziario appena nominato, i giocatori devono decidere quali strutture costruire per prime, come vogliono attirare le persone e come risolvere le controversie tra i cittadini. Il lavoro di un ufficiale giudiziario è difficile, ma anche lui può divertirsi un po’ dopo una dura giornata di lavoro. Fare un giro con uno dei nuovi cavalli, lanciare i dadi o semplicemente visitare la taverna locale, sono solo alcune delle attività introdotte nel gioco con From the Ashes.

The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon

Amorous Adventures sfida i giocatori ad aiutare il loro amico Hans Capon. Hans è innamorato e ha bisogno della guida di Henry per conquistare il cuore della bellissima Karolina. Tuttavia, le cose si rivelano più difficili del previsto. Un gioiello di famiglia perduto, una pozione d’amore magica e il poema più romantico di sempre promettono molte ore di nuovi divertenti momenti in Kingdom Come: Deliverance.

Band of Bastards

Questo componente aggiuntivo consente ai giocatori di guidare un gruppo di mercenari a guardia delle strade. Catturati in una rete di odio, tra Radzig Kobyla e un’altra famiglia nobile, i mercenari vengono assunti per proteggere il regno di Radzig. I giocatori si uniranno a questo gruppo di uomini, guidati dal famigerato Sir Kuno Baron von Rychwald, non solo per assisterli, ma anche per tenerli in riga.

A Woman’s Lot

In “A Woman’s Lot” vestirai i panni di Theresa, accompagnata dal suo fedele cane Tinker, in una questline standalone. Ti immergerai nell’ordinaria vita di Skalitz e in seguito assisterai agli eventi fatidici del raid di Sigismund da una prospettiva completamente diversa. “A Woman’s Lot” offre l’ultimo enigma della storia di Skalitz e scoprirai ciò che è successo poco prima che Henry venisse scoperto privo di sensi.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games