Daemon X Machina: il multiplayer competitivo sarà inserito post-lancio

Daemon X Machina è uno dei nuovi titoli presentati da Nintendo durante la sua energica conferenza, caratterizzata dall’annuncio di una miriade di IP (vecchie e nuove) e contornata da un po’ di sano gameplay. Il gioco, disponibile solo per Nintendo Switch, vedrà lo scontro tra mecha interamente personalizzabili, in un mondo stile anime giapponese.

Il sito VG247 ha ripreso, qualche ora fa, una notizia diffusa su Twitter da Nintendo America, che spiega che l'opera, dopo il lancio previsto il 13 settembre, riceverà un corposo update, dove sarà inserito il multiplayer competitivo online. Oltre a questo sono emerse altre dichiarazioni di Kenichiro Tsukuda, Game Director del prodotto (diffuse sempre tramite social), che ha informato il pubblico che si potrà rubare l'equipaggiamento nemico e che il movimento sarà libero, sia in aria che sul terreno.

Mr. Tsukuda has confirmed that competitive multiplayer is coming to #DAEMONXMACHINA in a future update! Stay tuned for more information to come. #NintendoTreehouseLive https://t.co/BI6kRufbeF pic.twitter.com/JTc0TDLYGq

Think you know everything there is to know about #DaemonXMachina? We talked to the game’s Director, Kenichiro Tsukuda, at #E32019, and he’s got three facts about the game you might not have known…until now! pic.twitter.com/JHT61FsGD3

