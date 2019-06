Doom Eternal non avrà una modalità multiplayer tradizionale

Doom Eternal, il noto sparatutto id Software è stato una delle opere protagoniste della presentazione Bethesda, tenutasi il 10 giugno scorso (qui trovate il nostro recap completo). Lo storico titolo, che uscirà il 22 novembre di quest’anno, sarà giocabile su Playstation 4, Xbox One e PC. Siamo ora al corrente, grazie ad IGN, di nuovi dettagli riguardo il prodotto.

Doom Eternal: info sul multiplayer

Il sito ha infatti riportato delle dichiarazioni degli sviluppatori, che, durante un’intervista, hanno affermato che Doom non avrà nessuna modalità multiplayer tradizionale (il classico deathmatch), ma solo l’inedita Battle Mode, che vedrà il protagonista della campagna (impersonato da un giocatore) combattere con due altri nemici, nei panni di demoni. Questo non esclude il fatto che il competitivo sarà aggiunto in futuro, magari con un aggiornamento ad hoc.