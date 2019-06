Watch Dogs Legion sarà ambientato prima del voto per la Brexit

Watch Dogs Legion, terzo capitolo del noto franchise di Ubisoft (qui trovate il trailer dell’E3), vedrà l’aggiunta di nuove meccaniche mai viste nel brand, come alcune caratteristiche che consentono di impersonare moltissimi personaggi, ognuno diverso dall’altro. La premessa narrativa, inoltre, trae spunto dalla Brexit, evento epocale accaduto in Inghilterra di recente.

Watch Dogs Legion: altre informazioni sulla trama

Il sito PCGamesN, durante un’intervista con Clint Hocking, Game Director del prodotto, ha riportato la notizia che la storia sarà ambientata per la precisione prima della votazione, avvenuta in Regno Unito, che ha avuto come scopo l’uscita dall’Unione Europea. Questo implica che nel gioco potremmo, in teoria, vivere tutto il momento, fino ad arrivare alle possibili conseguenze che ciò ha portato all’interno della realizzazione.