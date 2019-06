The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: neanche i giornalisti sapevano della sua esistenza

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stata la bomba finale che ha chiuso il Nintendo E3 2019 Direct. Nessuno si aspettava di vedere il gioco, neanche gli addetti ai lavori. Questo secondo punto però ha una particolarità in più: molti giornalisti avevano già visto il Direct prima della sua messa in onda, ma per l’appunto nella loro versione mancava lo spezzone finale.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: una sorpresa per tutti

Molti giornalisti hanno avuto dunque accesso in anticipo al Nintendo Direct ed erano a conoscenza di tutti gli annunci in arrivo, tranne di uno. La società giapponese infatti ha nascosto anche a loro lo sviluppo del sequel dell’open-world per Switch, lasciandoli sbigottiti come la maggior parte dei giocatori. Ovviamente si è trattata di una mossa per evitare leak che potessero svelare in anticipo l’esistenza del gioco.