Pixel 4: Google svela il design ufficiale

Dopo mesi di speculazioni riguardo aspetto e funzionalità, finalmente Google ha svelato il design ufficiale del suo futuro smartphone Pixel 4. Difatti l’azienda americana ha postato sul suo profilo Twitter una prima immagine rappresentativa di quello che sarà la sua futura nuova linea smartphone.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019