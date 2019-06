Elden Ring: Miyazaki afferma che sarà basato su Dark Souls

Elden Ring, il prossimo gioco di FromSoftware, è attesissimo dagli amanti dei titoli della serie Souls. Nell’ultimo decennio la fanbase è cresciuta tantissimo grazie alla formula di gioco proposta dalla software house giapponese, formula che però è cambiata con Sekiro, perciò ora tutti si stanno chiedendo che tipo di gioco sarà Elden Ring? A dare una risposta ci ha pensato proprio il director Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring: basato su Dark Souls ma diverso

Parlando con IGN.com, Hidetaka Miyazaki ha fornito delle delucidazioni sul gameplay. Ha ripetuto che il gioco sarà un open world e che sarà basato sullo stesso motore di gioco di Dark Souls. Ha anche detto, tuttavia, che a causa del cambiamento nella struttura del gioco, il combattimento sarà diverso.

Ecco un sunto delle parole di Hidetaka Miyazaki:

“Elden Ring è un gioco di ruolo in terza persona con ambientazione fantasy. Per quanto riguarda il gameplay, è fortemente basato su Dark Souls. Tuttavia, ciò non significa che si giochi allo stesso modo. Con un ambiente più aperto e vasto, il modo in cui il combattimento si svolge diventa fondamentalmente diverso. ”

Voi cosa ne pensate in proposito? Siete contenti del ritorno della formula dei Souls?