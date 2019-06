Super Mario Maker 2: nuovo video gameplay dal Treehouse

Manca davvero poco all’arrivo nei negozi di Super Mario Maker 2, il nuovo editor di livelli basato sull’universo di Super Mario. In attesa di tornare a creare e condividere i nostri livelli col mondo intero, il Nintendo Treehouse si è rivelato una buona occasione per vedere nel dettaglio le principali novità del titolo.

Super Mario Maker 2: mostrata anche la cooperativa

Grazie al Nintendo Treehouse che si è tenuto dopo il Direct dell’E3 2019 è stato possibile vedere di nuovo in azione il prossimo titolo dedicato all’idraulico Italiano. Più nel dettaglio, il video presente in calce alla notizia, mostra alcune delle novità presenti nel gioco, come la possibilità di scivolare dai pendii e il modo in cui quest’ultima venga influenzata dal tema del livello: in caso si scelga quello nevoso, per esempio, l’attrito sarà minore e scivolare sarà più veloce. La notte, invece, rende il terreno più impervio e scivoloso. È stata mostrata, infine, anche la cooperativa a quattro giocatori, in cui i nostri compagni prenderanno il controllo di Toad, Toadette e Luigi per completare il livello. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 28 giugno.