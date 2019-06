The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: visiteremo la stessa Hyrule, lo conferma Aonuma

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato presentato tramite un criptico trailer durante il Direct Nintendo dell’E3. Una delle poche cose che abbiamo potuto intuire dal video è che il gioco sarà ambientato nella stessa Hyrule del suo predecessore, e Aonuma ha voluto spiegare il motivo di questa scelta atipica per la serie.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: giocheremo in una Hyrule rivisitata

In una intervista rilasciata da Eiji Aonuma a Game Informer, il produttore della serie ha dato la seguente spiegazione:

“Una delle ragioni per cui volevamo creare un sequel era perché volevo visitare nuovamente Hyrule e usare di nuovo quel mondo, incorporando un nuovo gameplay e una nuova storia”

Ovviamente, questo non significa necessariamente che la mappa di Breath of the Wild 2 sarà esattamente la stessa della prima. Nintendo potrebbe benissimo aggiungervi nuovi elementi, e nel teaser trailer abbiamo già visto alcuni cambiamenti nel mondo di gioco.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è previsto per Switch, anche se al momento non ha una data di rilascio, possiamo ipotizzare che, grazie al riutilizzo dello stesso motore grafico e della stessa ambientazione, il lancio non sarà poi così lontano nel tempo come molti paventano.