Final Fantasy VII Remake: il gioco potrebbe essere cross-gen

Final Fantasy VII Remake al momento è previsto solamente per PlayStation 4, ma ora che la next gen è proprio dietro l’angolo, in molti si stanno chiedendo se il gioco di Square Enix possa arrivare anche sulle console next-gen in una versione migliorata. A rispondere a questa domanda ci ha pensato il presidente e amministratore delegato di Square Enix, Yosuke Matsuda, tramite un’intervista rilasciata a Game Informer.

Final Fantasy VII Remake: il team di sviluppo sta progettando il gioco con in mente l’hardware next-gen

Game Informer ha chiesto a Matsuda se Square Enix sta pianificando una release migliorata per la prossima generazione di console, il CEO ha risposto con le seguenti parole:

“Credo che i nostri team abbiano fatto in modo che il gioco possa supportare sia la prossima generazione sia l’attuale generazione di console. Lo sviluppo è stato pensato in modo che sarà giocabile su entrambe, quindi non sono molto preoccupato e i fan potranno godersi il gioco dove preferiranno ”

Vale la pena notare che, se la retrocompatibilità di PS5 migliorerà automaticamente i giochi di PS4, il rilascio di una nuova versione potrebbe rivelarsi non necessario.

Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato il 3 marzo 2020 su PS4.