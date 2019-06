Fire Emblem Three Houses: il gioco in azione all’E3 2019

A poco più di un mese dalla release ufficiale, il prossimo titolo di Koei Tecmo, Fire Emblem Three Houses è tornato a mostrarsi durante il Nintendo Direct in occasione dell’E3 2019. Grazie al successivo Treehouse è possibile dare uno sguardo ravvicinato ad alcune delle meccaniche di gioco.

Fire Emblem Three Houses: 30 minuti di gameplay dal Treehouse

Durante il Nintendo Treehouse è stato mostrato il nuovo Fire Emblem in azione in ben 30 minuti di video, visibili in calce. Questo nuovo video gameplay mette in mostra le meccaniche base del titolo RPG, dall’esplorazione dell’Accademia nei panni di un insegnante, allo studio delle statistiche e del leveling dei vari studenti, per finire con alcune sezioni di combattimento che mostrano le varie strategie da sfruttare in battaglia. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 26 luglio in esclusiva su Nintendo Switch.