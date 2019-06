Animal Crossing New Horizons non sarà compatibile con Pocket Camp

Da quando Nintendo ha aperto le proprie porte ai titoli mobile, molti dei suoi titoli principali hanno avuto uno stretto legame con le versioni per smartphone, come i recenti Pokémon GO e Pokémon Let’s GO. Stando alle recenti parole di Nintendo, però, lo stesso non accadrà col prossimo Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons e Pocket Camp sono due giochi diversi per Nintendo

Durante un’intervista ad IGN, Aya Kyogoku di Nintendo ha svelato che il prossimo capitolo di Animal Crossing non presenterà alcun tipo di supporto con la controparte mobile Pocket Camp, uscito nel corso del 2017. Il motivo dietro tale scelta è presto detto: Nintendo si sta approcciando ai due titoli come se fossero due tipi di giochi differenti. L’unico modo in cui le due produzione entreranno in contatto sarà tramite alcuni “oggetti di collaborazione” non meglio specificati. New Horizons, perciò, non presenterà nessun tipo di influenza proveniente dalle tipiche produzioni per smartphone. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 20 marzo 2020.