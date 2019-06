Nintendo Switch: secondo il Wall Street Journal due nuovi modelli sono in produzione

Nintendo Switch, come d’altronde pure altre console, viene prodotta in Cina e visto che Donald Trump ha proposto di applicare un balzello del 25% sulle importazioni di prodotti provenienti dal colosso asiatico, parrebbe che la produzione di Switch sia stata spostata dalla Cina ad altri paesi del Sud-Est asiatico per evitare di perdere profitti dalle vendite della console.

Nintendo Switch: versioni mini e pro in arrivo?

La fonte di queste nuovi voci proviene dal Wall Street Journal, il quale sostiene che Nintendo non solo ha spostato la produzione della sua console ibrida, ma che altri due modelli sono in produzione, ovvero le famigerate versioni note come Switch Pro e Mini.

Molti ipotizzavano che un annuncio riguardante le nuove console sarebbe stato fatto durante l’E3 2019, ma forse la casa di Kyoto non ha voluto offuscare il lancio di nuovi titoli. Supponendo che i nuovi modelli siano realmente in produzione attiva, come riportato dal Wall Street Journal, sembra probabile che usciranno entro la fine dell’anno. I prezzi e le informazioni sulla data di rilascio di Switch Pro e Switch Mini dovrebbero essere comunicati nei prossimi mesi. Ovviamente trattandosi di un rumor, anche se insistente, raccomandiamo di prendere il tutto con la dovuta cautela.