A Plague Tale Innocence: Photo Mode in arrivo a fine mese

Dopo un mese preciso dal lancio ufficiale possiamo decisamente decretare il successo di A Plague Tale Innocence, titolo action adventure sviluppato dal team francese Asobo Studio. Tra vari fattori che hanno sancito l’enorme successo del gioco troviamo, senza dubbio, la direzione artistica e l’impatto grafico che hanno caratterizzato le ambientazioni della Francia medievale.

Paesaggi e scorci talmente bene realizzati che è stato un peccato non poterli immortalare tramite una comoda Photo Mode; feature sempre più richiesta e presente in questa generazione. Asobo Studio ha, però, una sorpresa per tutti i fan. Tramite un video messaggio su Twitter utile a ringraziare tutti i giocatori per la calorosa accoglienza del titolo, il creative director Davide Dedeine ha annunciato che la tanto voluta Photo Mode verrà rilasciata tramite un aggiornamento entro la fine del mese, per venire incontro ai feedback dei fan. Non è finita qui poiché, nel video, oltre al supporto alle lingue asiatiche, è stato confermato che la Soundtrack del gioco verrà resa disponibile prossimamente, tramite canali ufficiali. Il titolo è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Thank you so much for your love and support! Our Creative Director David has some interesting news for you 😉. Did someone say "photo mode"? pic.twitter.com/zDx0K4DTT5

— A Plague Tale (@APlagueTale) June 13, 2019