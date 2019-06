Catherine Full Body: il DLC di Persona 5 arriverà in occidente

Catherine: Full Body vedrà la presenza del contenuto scaricabile dedicato a Persona 5 anche nella sua versione occidentale, lo ha annunciato Atlus. L’add-on include Joker come personaggio giocabile nelle modalità Babel e Colosseo, oltre a un commento speciale dei Phantom Thieves con voci fuori campo dal cast principale di Persona 5.

Catherine Full Body: il DLC di Persona 5 sarà incluso nella Digital Deluxe Edition

Il dlc verrà incluso nella Digital Deluxe Edition, e sarà disponibile come acquisto indipendente dopo l’uscita del gioco.

Catherine: Full Body è già disponibile per PlayStation 4 e PS Vita in Giappone, ed è previsto per PlayStation 4 il 3 settembre nelle Americhe e in Europa.