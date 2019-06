Ys IX: mostrato un nuovo gameplay trailer

Ys IX è stato mostrato da Falcom nell’ultimo live streaming di Dengeki PlayStation, la trasmissione ha ospitato il debutto di un nuovo trailer di gameplay. Ys IX: Monstrum Nox è il nuovo capitolo della serie aRPG Ys, in cui guideremo Adol, Dogi e il nostro party alla scoperta di Baldeux, la città prigione.

Ys IX: arriverà in Europa?

Balduq presenta una grande struttura carceraria all’interno della città e la sua architettura caratterizzata da alte mura, inoltre, la città è un importante nodo per il trasporto nella regione che la ha resa un grande centro commerciale. Nella città si sono sparse le voci che alcuni esseri chiamati “Monstrum” abbiano iniziato ad apparire creando un enorme clamore tra i suoi abitanti. Si dice che i Monstrum posseggano abilità soprannaturali uniche, alcune sembrano aiutare i poveri e gli indifesi, altri sono fuorilegge. Questa dicotomia fa sì che gli abitanti dei villaggi siano spaventati o diffidenti nei loro confronti.

Ys IX: Monstrum Nox al momento è previsto per PlayStation 4 il 26 settembre in Giappone, purtroppo non si è ancora a conoscenza di un suo arrivo sui nostri lidi.