Wolfenstein Youngblood avrà le microtransazioni, conferma Bethesda

Come sappiamo, l’E3 di Los Angeles non è solamente un trampolino di lancio per l’annuncio di nuovi titoli o proprietà intellettuali, ma anche un modo per approfondire le meccaniche e i contenuti di giochi in uscita a breve distanza. Come per Wolfenstein Youngblood che, dopo essersi mostrato durante la conferenza Bethesda, ha svelato la presenza di microtransazioni.

Wolfenstein Youngblood: microtransazioni estetiche e contenutistiche

Ai microfoni di VG24/7, infatti, il senior game designer dello sparatutto di Bethesda, Andreas Ojerfors, ha svelato che il titolo presenterà delle microtransazioni. Lo sviluppatore ha spiegato che i giocatori potranno acquistare con soldi reali una valuta chiamata “gold bars” (lingotti d’oro) che potrà essere spesa non solo per comprare skin ed emote ma anche upgrade e attachment per le armi da fuoco, i quali si potranno acquisire anche semplicemente giocando. Lo sviluppatore ha continuato dicendo che, durante le sue ore di gioco a lavoro, non ha mai avuto l’impellenza di sfruttare le microtransazioni per andare avanti nel titolo. Specificando, infine, che i giocatori non ne avranno realmente bisogno ma, in caso di necessità, saranno comunque presenti. Al momento non sono stati comunicati i prezzi di tale valuta.