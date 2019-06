Patrick Munnik: il lead producer di Guerrilla Games ci lascia all’età di 44 anni

Patrick Munnik, il lead producer di Guerrilla Games, una figura chiave nella creazione di alcuni dei loro titoli più recenti è deceduto. La notizia è stata rivelata oggi tramite un tweet da Guerrilla Games, ma in realtà il produttore è scomparso il 10 giugno. La causa della morte non è stata fornita nell’annuncio, aveva 44 anni.

“È con grande shock e tristezza che vi informiamo che il nostro principale produttore Patrick Munnik non è più con noi”, recita il tweet. “Siamo eternamente grati di aver avuto il nostro stimato e amato Patrick nella nostra squadra.”

Produttore di Guerrilla Games dal 2011, Munnik ha contribuito a creare alcuni dei titoli più iconici della software house olandese. Tra questi Killzone: Shadowfall e Horizon Zero Dawn, quest’ultimo ha ricevuto ampi consensi dalla critica e ha ricevuto anche il premio della migliore esclusiva Sony del 2017 da Game Informer.

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht

