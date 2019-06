Gears Tactics: il gioco è ancora in sviluppo

In seguito all’apparizione durante la conferenza Microsoft di Gears 5 e Gears Pop, alcuni giocatori si stavano chiedendo che fine avesse fatto Gears Tactics, titolo che arriverà sul mercato per PC e Xbox One. Secondo le dichiarazioni ufficiali di The Coalition, il progetto è ancora in sviluppo presso lo studio, dove alcune modalità saranno mostrate agli utenti direttamente alla Gamescom di Colonia.

Gears Tactics: ecco le dichiarazioni di Rod Fergusson

Inoltre, in merito a ciò, Rod Fergusson è intervenuto sull’argomento in questione, dichiarando:

L’anno scorso volevamo davvero parlare di tutti e tre i giochi e dimostrare che Microsoft sta triplicando il franchise di Gears of War. Ma ora che abbiamo avuto che stiamo davvero cercando di fare in modo che non sia sempre questa confezione da tre. Parleremo di Gears Tactics più tardi.

Per concludere, The Coalition ha fatto sapere che pubblicherà dei video gameplay della campagna prima del rilascio del titolo, previsto per il 10 settembre 2019.

Continuate a seguirci per rimanere sintonizzati sugli aggiornamenti dall‘E3 2019.