Bayonetta 3: lo sviluppo sta procedendo secondo i piani

Dopo aver tenuto il Nintendo Direct all’E3 2019, alcuni giocatori erano rimasti delusi data l’assenza di Bayonetta 3, ma, Platinum Games, ha rassicurato i fan, annunciando che l’azienda si sta focalizzando sullo sviluppo del nuovo capitolo della serie, dichiarando che i lavori stanno procedendo secondo i piani della compagnia nipponica.

Proprio in merito a ciò, è intervenuto Atsushi Inaba, capo dello studio, il quale ha espressamente dichiarato:

No, lo sviluppo sta andando abbastanza bene. I giochi di solito non si fanno in un anno o due, ci vuole un po’ di tempo. Questo è tutto. Le cose stanno andando bene e so che molte persone lo stanno chiedendo. Dare aggiornamenti per tutto all’E3 non è la strategia di pubbliche relazioni più intelligente per cominciare. Quindi, solo perché non lo stiamo mostrando qui non significa che non sta andando bene.