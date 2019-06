Control: nuovo video gameplay dall’E3 2019

Direttamente all’E3 2019, Control, ultima fatica di Remedy Entertainment, si è mostrato alla fiera losangelina grazie ad un nuovo video gameplay dedicato alla produzione, che arriverà sul mercato dal 27 agosto 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Nella clip video possiamo nuovamente ammirare il titolo in azione.

Control: Jesse Feden torna nuovamente in azione

Come se non bastasse, nel filmato sono presenti diverse sezioni di shooting, in cui il nostro personaggio utilizza l’arma da fuoco, oltre all’utilizzo dei poteri sovrannaturali. Vi ricordiamo che nel videogioco vestiremo i panni di Jesse Feden, direttore dell’agenzia, dove potremo sfruttare diversi poteri sovrannaturali e abilità peculiari, in grado di devastare i nostri nemici e non solo.

Rimanete connessi sulle nostre pagine per non perdervi tutte le novità direttamente dall‘E3 2019.