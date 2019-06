The Legend of Zelda Link’s Awakening si mostra nel primo video gameplay

Dopo essere tornato a mostrarsi al Nintendo Direct dell’E3 2019 con tanto di data di uscita, il remake di The Legend of Zelda Link’s Awakening (capitolo originariamente uscito nel 1993 su Game Boy) si è finalmente visto in azione grazie al Nintendo Treehouse.

The Legend of Zelda Link’s Awakening: il ritorno di un classico

Durante il Nintendo Treehouse è stato mostrato, per ben 30 minuti, il remake del quarto capitolo della serie Zelda in compagnia di Eiji Aonuma, producer e director della serie. Nel video gameplay, visibile in calce alla notizia, sono state mostrate le meccaniche di gameplay base, oltre al Villaggio Mabe e alle caratteristiche dei nuovi Chamber Dungeon. Il titolo arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre. Nel caso foste curiosi di come si presenti in gioco pad alla mano, qui trovate il nostro provato direttamente dalla fiera di Los Angeles.