Yakuza: SEGA ora la considera una serie multipiattaforma

Fin dal primo capitolo uscito nel lontano 2006 su PlayStation 2, la serie Yakuza è sempre stata legata alla piattaforma di gioco creata da Sony, anche per via del mercato asiatico sempre legato alla console nata in Giappone. Le cose sono cominciate a cambiare grazie al considerevole aumento del mercato PC nei Paesi dell’Est, il quale ha spinto il producer e publisher SEGA a provare nuove strategie di marketing per ampliare i propri orizzonti, facendo approdare la storica serie anche su Steam.

Yakuza: in futuro potrebbe arrivare anche su altre piattaforme

Non sono pochi, infatti, i titoli della serie già approdati sulla piattaforma di Valve (come i recenti Kiwami e probabilmente Judgment), i quali si sono rivelati un discreto successo. Ciò ha spinto SEGA a cambiare il suo modo di vedere la serie action, cominciando a considerarla come un franchise multipiattaforma. La conferma arriva dall’executive vice president of publishing, John Clark, che ai microfoni di PC Gamer ha svelato come la compagnia stia pensando di considerare altre piattaforme in futuro specificando, però, che non tutti i titoli saranno automaticamente multipiattaforma. Vi ricordiamo che lo spin off della serie, Judgment, arriverà in Occidente il prossimo 25 giugno su PlayStation 4.