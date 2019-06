Doom Eternal Provato dall’E3 2019

Doom Eternal Provato | Brutalità, terrore e violenza: sono queste le tre parole magiche che potrebbero tranquillamente riassumere l’esperienza ventennale di DOOM: un coacervo di distruzione, interiora maciullate e sangue a profusione. Dopo il reboot della saga avvenuto nel 2016, in molti agognavano un nuovo capitolo che potesse evolvere ancora una volta il gameplay della produzione, costantemente incentrato su scontri a fuoco esagerati, mappe intricate di cunicoli e vie secondarie e distruzione sopra ogni umana immaginazione. Cavalcando il successo ottenuto con il suo rilancio, Bethesda decise di iniziare i lavori su di un inedito sequel, intitolato DOOM Eternal, creato appositamente sia come prosieguo della saga che come starting point per i neofiti delle focose ambientazioni del titolo. Grazie ad una demo di quasi un’ora, abbiamo finalmente potuto mettere le mani sull’inedito pargolo della software house, avendo così l’opportunità di intuire le ambizioni e le reali potenzialità del secondo episodio della nuova trilogia.

Squarciare nemici non è mai stato così soddisfacente.

Doom Eternal: distruzione frenetica

Iniziare a parlare di DOOM concentrandosi sul tessuto narrativo significherebbe insultare ciò che è sempre stato il brand: gore e sparatorie fino allo sfinimento; perciò non tratteremo minimamente la trama in questo articolo, in quanto – oltre avere sostanzialmente pochi elementi per valutarla appieno – la prova ci ha catapultati direttamente sul campo di battaglia, proprio in perfetto stile DOOM. Spostandoci sul gameplay, ciò che, invece, risalta fin dalle prime battute di gioco, è l’incredibile aumento della mobilità del personaggio. Ora il nostro sadico guerriero avrà la possibilità di arrampicarsi su specifiche mura, effettuare doppi scatti in grado di ridurre sensibilmente i tempi di spostamento e sfruttare specifiche protuberanze sparse nelle varie mappe per darsi lo slancio necessario per viaggiare velocemente di punto in punto. Pad alla mano il risultato è semplicemente sensazionale: il character avrà l’opportunità di sgusciare tanto velocemente da rendere ogni conflitto a fuoco tremendamente frenetico e dinamico, vivendo costantemente conflitti emotivamente d’impatto.

Non era sicuramente semplice espandere ancor di più una la rapidità dei movimenti del protagonista, sempre stati, fin dagli albori, un mix perfetto di movenze fuori di testa, eppure id Software è stata in grado di compiere un significativo step in avanti, consegnando nella mani dei giocatori un prodotto ancora più rifinito, vario e completo. Ad ornare la mobilità del nostro amato guerriero, troveremo anche un armamentario completamente rinnovato, costituito da ben otto bocche da fuoco, tutte diverse tra di loro e ognuna delle quali contraddistinta da una sua utilità, funzione e fuoco secondario, perfetto nell’ampliare ancor di più la varietà degli scontri. Ad assistere le nostre scorribande sul suolo nemico, infatti, avremo l’ormai iconico fucile a pompa, il distruttivo lanciarazzi, lo sfizioso cannone ad impulsi, la spaventosa mitragliatrice pesante e molti altri strumenti di morte, fondamentali per delineare un equipaggiamento d’assalto unico, tremendamente variegato e adatto ad ogni situazione. L’inebriante sensazione di estrema potenza provata mutilando e disintegrando gli avversari è assolutamente unica e sensazionale, essenziale per riuscire a comprendere cosa questo FPS rappresenti per il panorama videoludico: uno sparatutto unico e irripetibile.

Aberrazioni di tutti i tipi si staglieranno sul vostro cammino.

Un level design profondamente strutturato

Altrettanto soddisfacente si è rivelato essere il level design: le arene in cui DOOM è costruito sono dei piccoli gioiellini di architettura moderna, edificate con un’attenzione maniacale ai particolari: ogni via, infatti, ogni pertugio e ogni oggetto collocato sul campo di battaglia ha una sua funzione e un suo perché, posti nel mondo di gioco proprio con l’intento di agevolare la fruizione del terreno di scontro e per consentire all’utente di non sentirsi mai sommerso dall’esorbitante mole di avversari demoniaci. Sì perché diciamolo tranquillamente: DOOM Etrenal non sarà affatto semplice, e più volte ci siamo trovati alle strette o a soccombere sotto i demoralizzanti attacchi dei nemici.

Non è comunque finita qua: il nostro beniamino scorbuto possedere anche l’opportunità di scagliare due inediti colpi devastanti: una poderosa fiammata in grado di incenerire qualsiasi essere vivente, e una speciale granata dall’alto tasso di distruzione. L’aspetto più interessante dell’implementazione è sicuramente il valore strategico degli strumenti di morte aggiuntivi: essi non saranno contraddistinti da un utilizzo infinito, bensì saranno caratterizzati da un tempo di ricarica o dalla necessità di essere rimpinguati raccogliendo degli specifici oggetti. Ma non solo: sfruttare uno di questi attacchi unici vi consentirà di recuperare specifiche risorse, come l’energia vitale o lo scudo, permettendovi, così, in qualsiasi momento di riottenere le statistiche perdute. Insomma, è fin troppo evidente che la formula di gioco è stata non soltanto rifinita a dovere, ma soprattutto ampliata in ogni sua sfaccettatura, permettendo in questo modo al prodotto di raggiungere un nuovo stadio di maturazione. Tecnicamente, infine, il titolo ci ha davvero stupito: il frame rate ci è parso più che granitico, probabilmente tendente al cemento armato, e in nessuna occasione abbiamo percepito né un minimo calo né tantomeno la presenza di glitch grafici invadenti e particolarmente fastidiosi.

DOOM Eternal, insomma, simboleggia potenzialmente il sequel perfetto: tutte le dinamiche di gameplay principali sono state perfezionate, rifinite e migliorate, con il chiaro scopo di offrire al giocatore qualcosa di realmente nuovo senza snaturare l’ossatura tipica del brand. La mobilità del personaggio, infatti, ha subito un netto miglioramento, consentendo in questo modo al protagonista di potersi spostare ed affrontare i contendenti con un ritmo completamente diverso rispetto al passato. Anche le bocche da fuoco – rinnovate quasi del tutto – sono riuscite a regalarci intense sensazioni, le quali sono risultate perfette nell’offrire all’utente combinazioni di attacco uniche e altamente soddisfacenti. Se il buongiorno di vede dalle tenebre dell’inferno, allora DOOM Eternal è proprio tutto quello che i fan dell’iconico sparatutto desideravano ardentemente, e non potrebbe davvero andare meglio di così.