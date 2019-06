Lego Star Wars The Skywalker Saga Anteprima all’E3 2019

Lego Star Wars The Skywalker Saga Provato | Durante questo E3 ormai agli sgoccioli, abbiamo potuto vedere in anteprima il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, che ha sicuramente dato agli appassionati della saga un po’ di contenuto in attesa dell’arrivo del gioco il prossimo 15 novembre. Ma c’è un altro grande protagonista a tema Star Wars che ha monopolizzato l’attenzione di tutti coloro che hanno potuto partecipare alla presentazione in anteprima mondiale qui a Los Angeles. Parliamo di Lego Star Wars The Skywalker Saga che, durante il suo annuncio alla conferenza Microsoft di qualche giorno fa, ha sicuramente acceso la curiosità di tutti i videogiocatori. Ebbene oggi abbiamo visto in anteprima la presentazione hands-off con gameplay e condividiamo con voi dettagli e impressioni del nuovo, grande lavoro di TT Games.

Lego Star Wars The Skywalker Saga: tutta la saga in un solo titolo

Sono passati 15 anni dal primo Lego Star Wars e questo nuovo titolo rappresenta una novità anche per quanto riguarda il comparto tecnico, basato su una nuova tecnologia che permette una qualità superiore e la possibilità di portare su un unico titolo tutte le location dei film. Specifichiamo, infatti, che quando si parla di saga si intendono inclusi tutti i 9 film, quindi anche l’attesissimo Rise of Skywalker che no, purtroppo, non abbiamo potuto vedere durante la presentazione. Il primo pianeta che invece esploriamo è Tatooine, selezionabile, come gli altri, dal menù iniziale con totale libertà. Potremo navigare liberamente tra i vari mondi, senza la necessità di sbloccarli uno dopo l’altro. Si può quindi partire, ad esempio, dall’ultimo film e fare un salto sulla Luna di Endor subito dopo. Alcuni altri contenuti, invece, saranno sbloccabili solo successivamente. Prendendo il Millennium Falcon per la prima volta, infatti, avremo tutte le galassie bloccate tranne una, e così via andando avanti nel gioco.

A livello di gameplay rimane fedele agli altri giochi della serie Lego, con la possibilità di poter cambiare da un personaggio all’altro durante il gioco e poter usare le differenti abilità a seconda della situazione o della difficoltà da affrontare. Qui, ad esempio, abbiamo visto come C3PO ci può aiutare interpretando il linguaggio dei droidi, incomprensibile a Luke. Quest’ultimo, invece, può usare, oltre la spada laser, la forza per spostare e lanciare oggetti contro i nemici o i poteri Jedi per controllare la mente. Chewie, inoltre, può esserci molto utile per sparare da lontano ai nemici in quanto ha un sistema di mira più efficace rispetto agli altri.

Con la nuova tecnologia l’ambiente da esplorare è davvero sconfinato, ricco di dettaglio e mozzafiato, ma non solo gli ambienti. Ad esempio, tutti i pezzi Lego sono influenzati dall’azione degli agenti atmosferici, come nel deserto che abbiamo visto in questo caso, riflettono la luce del sole molto forte.

Tutti questi fattori lo rendono, ovviamente e per forza di cose, il gioco Lego Star Wars più completo, che racchiude, infatti, anche i titoli dei precedenti film, che sono stati inseriti grazie a un lavoro di remake per renderli pari in termini di qualità e dimensioni agli ultimi creati appositamente per questo nuovo videogioco. Non abbiamo ancora una data precisa per l’uscita, sappiamo solo che dovremo aspettare il prossimo anno. Nel frattempo continueremo a seguire tutti gli aggiornamenti e le novità sullo sviluppo.