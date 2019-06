The Outer Worlds: mostrati 22 minuti di gameplay

The Outer Worlds è il nuovo FPS di Obsidian Entertainment (qui trovate la nostra anteprima del gioco), casa di sviluppo che ha realizzato in passato opere come Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords e Fallout: New Vegas. Ricordiamo che la realizzazione sarà disponibile il 25 ottobre 2019 per Playstation 4, Xbox One e PC.

Outer Worlds: rivelate alcune sequenze giocabili

Qualche ora fa, durante una conferenza presso l’E3 Coliseum, è stata presentato un filmato di 22 minuti riguardo il gameplay del titolo. Oltre a far vedere un’intera missione della campagna, sono state mostrate alcune meccaniche tra le quali il Tactical Time Dilation, che consente di rallentare il tempo e scegliere quale gesta compiere. Se volete saperne di più, vi lasciamo al video in questione, che è presente in calce all’articolo.