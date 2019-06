Doctor Sleep: uscito il teaser trailer del sequel di Shining

Doctor Sleep, film di Mike Flanagan che ha realizzato recentemente Il gioco di Gerald e la serie Hill House, entrambi usciti su Netflix, è ispirato all’omonimo libro di Stephen King, che è il sequel di Shining. Sicuramente però non ci saranno collegamenti diretti allo Shining di Stanley Kubrick, visto che il lungometraggio del famoso cineasta americano è molto diverso dal romanzo di riferimento.

Doctor Sleep: online un breve filmato dell’opera

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Pictures, è stato diffuso il primo teaser trailer della pellicola (che trovate in calce alla news), che vedrà Ewan McGregor (Angeli e demoni, Big Fish) come protagonista, nei panni di un oramai adulto Danny Torrance, in balia della luccicanza.

