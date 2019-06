Ninja Box: nuovo teaser trailer e spot tv

Ninja Box è il nuovo gioco Bandai Namco Entertainment sviluppato per Nintendo Switch, con l’uscita orientale fissata per settembre di quest’anno, mentre una data per l’Occidente non è stata ancora comunicata. L’originale opera, da quello che si è visto dalle immagini e dai video, mischia degli elementi di crafting provenienti da Minecraft e altre meccaniche RPG da Dragon Quest Builders e simili.

Ninja Box: due filmati inediti

Qualche ora fa sono stati pubblicati due filmati del prodotto, uno relativo al gameplay, mentre l’altro è un breve spot televisivo. Vi lasciamo quindi alle clip, che trovate qui sotto, in calce alla news.

Se cercate altre notizie di videogiochi passate nella nostra sezione Games.